К длительным срокам лишения свободы за убийство приговорены двое дончан

К 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года осужден один житель Ростовской области, и к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года — другой — по статьям «Убийство, совершенное группой лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления». Наказание обоим осужденным определено отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.