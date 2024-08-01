К длительным срокам лишения свободы за убийство приговорены двое дончан

К 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года осужден один житель Ростовской области, и к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года — другой — по статьям «Убийство, совершенное группой лиц», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления». Наказание обоим осужденным определено отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Установлено, что в феврале 2023 года 25-летний и 31-летний жители Боковского района распивали спиртные напитки в домовладении, расположенном в хуторе Верхнечирском Боковского района, со своим 62-летним знакомым. В ходе возникшей ссоры они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами, а также обухом топора по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.
После этого злоумышленники переместили тело погибшего к колодцу, расположенному во дворе дома, куда столкнули его, желая скрыть совершенное преступление. Продолжая уничтожать следы содеянного, один из мужчин уехал на автомобиле потерпевшего на окраину хутора, где оставил его.
Кроме того, другой преступник до совершения убийства управлял автомобилем в состоянии опьянения. При этом ранее он уже имел судимость за совершение аналогичных действий.