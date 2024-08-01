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В Перми осудили похитившего ₽500 млн совладельца группы компаний «Витус»

Его судили по статье «Мошенничество».

Совладелец группы компаний «Витус» осуждён в Перми после похищения 500 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.

Речь идёт о преступлениях, которые произошли в 2016—2019 годах. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что обвиняемый являлся владельцем группы инвестиционных компаний и руководил четырьмя ООО. Следствие установило, что с помощью обмана и злоупотребления доверием, мужчина завладел деньгами и ценными бумагами. Владелец похитил более 504 миллионов рублей из финансовых активов компании.

Ленинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины 1 августа 2024 года. Инстанция признала обвиняемого виновным по статье УК РФ «Мошенничество». Предпринимателю назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей с запретом заниматься деятельностью в коммерческих организациях на 1,5 года.

Кроме того, суд взыскал с мужчины материальный ущерб в пользу потерпевших.