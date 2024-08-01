В Перми осудили похитившего ₽500 млн совладельца группы компаний «Витус»

Ленинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины 1 августа 2024 года. Инстанция признала обвиняемого виновным по статье УК РФ «Мошенничество». Предпринимателю назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей с запретом заниматься деятельностью в коммерческих организациях на 1,5 года.