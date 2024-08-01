В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившегося дома извлекли 13-летнего школьника

— Из-под завалов достали 13-летнего мальчика по имени Александр. Он самостоятельно смог ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе о том, как его зовут. Сейчас его осматривают медики для принятия решения о том, необходимо ли его госпитализировать, — прокомментировал Валерий Горелых.