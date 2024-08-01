В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившегося дома извлекли 13-летнего школьника

Примерно в 16.40 из-под завалов обрушившегося подъезда в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного пострадавшего. Об этом «КП-Екатеринбург» проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— Из-под завалов достали 13-летнего мальчика по имени Александр. Он самостоятельно смог ответить на все вопросы сотрудников полиции, в том числе о том, как его зовут. Сейчас его осматривают медики для принятия решения о том, необходимо ли его госпитализировать, — прокомментировал Валерий Горелых.
К настоящему моменту количество пострадавших составляет 11 человек. К поискам привлечены шесть кинологических расчетов. Также в полиции сообщили, что проверят появившиеся слухи о лжегазовиках, которых якобы видели в доме за 15 минут до обрушения подъездов.