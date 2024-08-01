Полиция проверит данные об осмотре неизвестными газовых труб в Тагиле

Ранее жильцы и очевидцы произошедшего ЧП сообщили, что в доме на улице Сибирской за несколько дней до взрыва двое неизвестных проверяли газовые трубы и оборудование. Они также зашли в соседний дом по адресу: проспект Вагоностроителей, 68, и, когда какие-то жители их не пустили, один из газовщиков стукнул по газовой трубе. Кроме того, какие-то неизвестные в форме газовой службы были в соседнем доме за 15 минут до взрыва.