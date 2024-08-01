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Замглавы МЧС летит в Нижний Тагил из-за обрушения дома

В Нижний Тагил летит группировка специалистов МЧС России, которую возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту самолета “Ил-76” МЧС России аэромобильная группа отряда “Центроспас”, психологи Центра экстренной психологической помощи, кинологические расчеты», — говорится в сообщении.

Обрушение двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло сегодня около полудня. Под завалами до сих пор остаются люди, ведется спасательная операция. На месте работают экстренные службы и представители власти. В городе — режим ЧС.

МЧС