Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры выехали в организацию, обслуживающую газовое оборудование в жилом доме в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение двух подъездов, сообщил журналистам заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских.
«В ходе проводимой проверки будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций… Мы сейчас эту проверку только организовали, в обслуживающую организацию направлены сотрудники прокуратуры», — сказал Юровских.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов. По предварительным данным, причиной обрушения подъезда дома в Нижнем Тагиле стал взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.