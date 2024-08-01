Прокуратура проверит обслуживающих газ в обрушившемся в Нижнем Тагиле доме

«В ходе проводимой проверки будет проверена организация, которая обслуживает газовое оборудование многоквартирного жилого дома. Кроме того, мы также проверим организацию, которая проводила обслуживание инженерных конструкций… Мы сейчас эту проверку только организовали, в обслуживающую организацию направлены сотрудники прокуратуры», — сказал Юровских.