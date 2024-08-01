Как сообщили в прокуратуре Самарской области, автобус «Хендай», который вез пассажиров по маршруту № 480, в 10:15 столкнулся на Заводском шоссе в районе дома № 57 в поселке Зубчаниновка с двумя грузовиками — Вольво и КАМАЗ.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла потому, что 50-летний водитель тягача Вольво с полуприцепом, двигаясь по Зубчаниновскому шоссе со стороны Конного проезда в направлении улицы Товарной, в районе дома № 124 врезался в стоявший КАМАЗ. От удара КАМАЗ отбросило на стоявший автобус.
В результате ДТП пострадали 3 пассажира автобуса: 38-летняя женщина была госпитализирована в больницу имени Семашко, 58-летней женщине и 51-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.
Прокуратура Кировского района Самары начала проверку деятельности организации-перевозчика в связи произошедшей аварией.