Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла потому, что 50-летний водитель тягача Вольво с полуприцепом, двигаясь по Зубчаниновскому шоссе со стороны Конного проезда в направлении улицы Товарной, в районе дома № 124 врезался в стоявший КАМАЗ. От удара КАМАЗ отбросило на стоявший автобус.