В Самарской области из-за опрокидывания сапборда погибла девушка

В результате опрокидывания сапборда утонула девушка. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.
По данным ведомства, 13 августа прошлого года обвиняемый арендовал сапборд. На нем он поплыл по реке Сок вместе с двумя несовершеннолетними девушками. На значительном расстоянии от берега молодой человек допустил опрокидывание сапборда при развороте, все трое упали в воду. Одна из девушек не умела плавать, спасти ее не удалось.
По версии следствия, обвиняемый нарушил правила эксплуатации спортивного инвентаря. На сапборде могут находиться не более двух человек одновременно. Кроме этого, девушки и обвиняемый были без спасательных жилетов и находились на территории, не являющейся официальным (задекларированным) пляжем.