В Самарской области из-за опрокидывания сапборда погибла девушка

По данным ведомства, 13 августа прошлого года обвиняемый арендовал сапборд. На нем он поплыл по реке Сок вместе с двумя несовершеннолетними девушками. На значительном расстоянии от берега молодой человек допустил опрокидывание сапборда при развороте, все трое упали в воду. Одна из девушек не умела плавать, спасти ее не удалось.