В Нижнем Тагиле из-под завалов спасли 12 человек

В Нижнем Тагиле 1 августа случилось ЧП. Примерно в 11:40 на улице Сибирской обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. Прямо сейчас на месте работают все экстренные службы.
Разбор завалов на месте обрушения дома продолжается. Работают 170 сотрудников экстренных служб, 45 единиц техники. Об этом сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
— Из-под завалов спасено 12 человек, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место власти организовали подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших. Уже несколько раз объявляли минуту тишины, чтобы спасатели смогли услышать стоны пострадавших, которые застряли под частями обвалившегося здания.
Напомним, на место приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вместе с главой региона на место ЧП прибыл министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.