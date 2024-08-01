Отец пропавшей в Омске 15-летней москвички озвучил версию ее гибели

Отец погибшей в Омске 15-летней московской школьницы Евангелины Алешкиной считает, что его дочь убили.
Напомним, школьница пропала 22 июля — вышла погулять из отеля «Ника» и пропала. Девочку искали четыре дня, но живой Евангелину больше не видели. Тело школьницы нашли в Иртыше, в нескольких километрах от отеля, в районе лодочной станции по улице 3-я Островская.
Официальных данных о причинах ее гибели нет. Следователи ссылаются на то, что результаты экспертизы пока не готовы. Расследование в СУ СКР по Омской области ведется по статье «убийство», однако это стандартная процедура и сам по себе этот факт ничего не значит.
Отец девочки Сергей Алешкин не может раскрыть детали расследования, однако мужчина уверен, что смерть дочери носила насильственный характер.
«Очень надеюсь на профессионализм правоохранительных органов. Понимаю, что они должны рассмотреть все версии, в том числе и странные, и маловероятные, по мнению тех, кто знал Еву с самого рождения. К примеру, версию о возможном побеге в Москву, которая очень настойчиво рассматривалась с самого начала. Я искренне верю, что, помимо проведения допроса в течение нескольких часов 87-летней прабабушки в день, когда она узнала о смерти правнучки, следствие активно проводит широкий спектр мероприятий, направленных на выявление и наказание тех, кто совершил это злодеяние», — заявил мужчина в своем обращении к редакции «Омск-информа».
Также Сергей Алешкин призвал СМИ и всех неравнодушных омичей не отпускать ситуацию до раскрытия преступления. Потому что тот, кто сделал это с Евой (так родные звали Евангелину), может быть, все еще остается в городе.
Заявление Сергея Алешкина также опубликовал телеграмм-канал Mash Siberia. Погибшая девушка мечтала стать журналистом, поступила в медиакласс. В память об Евангелине родственники хотят учредить премию за лучшие объективные материалы, которые помогают людям.