Отец пропавшей в Омске 15-летней москвички озвучил версию ее гибели

«Очень надеюсь на профессионализм правоохранительных органов. Понимаю, что они должны рассмотреть все версии, в том числе и странные, и маловероятные, по мнению тех, кто знал Еву с самого рождения. К примеру, версию о возможном побеге в Москву, которая очень настойчиво рассматривалась с самого начала. Я искренне верю, что, помимо проведения допроса в течение нескольких часов 87-летней прабабушки в день, когда она узнала о смерти правнучки, следствие активно проводит широкий спектр мероприятий, направленных на выявление и наказание тех, кто совершил это злодеяние», — заявил мужчина в своем обращении к редакции «Омск-информа».