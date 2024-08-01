Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Беларусью. На следующий день Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест, однако 22 января 2024 года Замоскворецкий суд столицы перевел ее в СИЗО из-за общения со свидетельницей. Следствие посчитало, что четверо детей обвиняемой «не препятствует» ее содержанию в СИЗО, так как дети фактически находятся на попечении родителей мужа. В отношении мужа Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство — ранее он был объявлен в федеральный розыск. Сам Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции.