Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Елены Блиновской

Елена Блиновская также обвиняется в легализации (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) более 700 млн руб. и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили в столичной прокуратуре. В последнем случае речь идет об использовании без ведома юрлиц электронных ключей для перевода денег. Елена Блиновская признала вину частично.
В СКР сообщили, что следователи допросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Общая задолженность блогера перед государством составляет около 1,2 млрд руб.
Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Беларусью. На следующий день Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест, однако 22 января 2024 года Замоскворецкий суд столицы перевел ее в СИЗО из-за общения со свидетельницей. Следствие посчитало, что четверо детей обвиняемой «не препятствует» ее содержанию в СИЗО, так как дети фактически находятся на попечении родителей мужа. В отношении мужа Алексея Блиновского уголовное дело выделено в отдельное производство — ранее он был объявлен в федеральный розыск. Сам Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции.