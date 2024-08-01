СК не может подтвердить данные о приходе газовиков в дом в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Информация о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, пока не подтверждается, сообщил журналистам заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.
В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на местных жителей о якобы двух газовиках, которых видели возле взорвавшегося дома за 15 минут до происшествия.
«У меня такой информации нет. Пока это не подтверждается», — ответил представитель следственного комитета на вопрос о газовиках, якобы приходивших в дом до ЧП.
И.о. прокурора области Александр Юровских добавил, что у него также нет подтверждений данной информации.
Как ранее сообщал РИА Новости руководить пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, на место ЧП в Нижний Тагил выехал начальник свердловского гарнизона МВД генерал-лейтенант полиции Александр Мешков и группа наиболее опытных уполномоченных центра по противодействию экстремизму.
Два подъезда 5-этажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, пострадали 8 человек, в том числе четверо детей.