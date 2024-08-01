Легковушка врезалась в грузовик на M1 в Крупском районе: среди пострадавших есть дети

По данным следствия, сегодня днем 49-летний водитель Opel ехал в направлении Минска по обочине дороги М1. Возле деревни Карповка он не заметил стоящий грузовик МАЗ и врезался в него.
В ДТП пострадали четверо пассажиров легковушки в возрасте от восьми до 18 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы.
Крупский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.