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Легковушка врезалась в грузовик на M1 в Крупском районе: среди пострадавших есть дети

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе легковушка врезалась в грузовик, среди пострадавших есть дети. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Источник: СК

По данным следствия, сегодня днем 49-летний водитель Opel ехал в направлении Минска по обочине дороги М1. Возле деревни Карповка он не заметил стоящий грузовик МАЗ и врезался в него.

В ДТП пострадали четверо пассажиров легковушки в возрасте от восьми до 18 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы.

Крупский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по данному факту.