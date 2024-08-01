Суд арестовал руководителя «Военторга»

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Павлова меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Елена Каракешишева.
Павлова отправили в СИЗО до 30 сентября. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Следователь в обоснование ареста утверждал, что фигурант дела может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении.
В свою очередь, Павлов вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он уточнил, что занимает должность гендиректора не только в «Военторге», но и в АО «Славянка» и за 12 лет работы «не был замечен ни в каких мошеннических действиях».
«У меня четверо детей, пять внуков и нет никаких намерений скрываться и подвергать их негативному воздействию», — сказал Павлов.
Как заявила адвокат, ее подзащитный не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения, занимался предпринимательской деятельностью, поэтому не может быть арестован. Кроме того, защита подчеркнула, что Павлов добровольно дал показания, имеет грамоты и награды, был участником боевых действий.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО «Военторг» совместно с другими соучастниками с 2019 по 2022 годы поставили Минобороны по госконтрактам гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив цену более чем на 400 миллионов. В «Армейские несессеры» входят зубная щетка, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и другие предметы гигиены.
По делу задержали Павлова и 41-летнего уроженца Северной Осетии — бенефициара подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме.