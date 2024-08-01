Суд арестовал руководителя «Военторга»

В свою очередь, Павлов вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он уточнил, что занимает должность гендиректора не только в «Военторге», но и в АО «Славянка» и за 12 лет работы «не был замечен ни в каких мошеннических действиях».