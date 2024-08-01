Пять пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле доставили в больницы

В Нижем Тагиле 1 августа в доме на улице Сибирская, 81 произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушились два подъезда. Пострадали 12 человек, шесть из них дети. Пять из них госпитализированы. Врачи занимаются оказанием помощи пострадавшим. На месте ЧП работает мобильная операционная. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.
— Два вертолета ТЦМК приземлились у детской и взрослой больниц Нижнего Тагила, — рассказали в министерстве.
В Детскую городскую больницу доставили третьего ребенка, которому 6 лет. Он находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Врачи фиксируют динамику состояния ребенка.
Травматолог и хирург помогают взрослым пострадавшим. А детская бригада врачей помогает детям. Двух детей с осколочными ранами и одного с травмой головы решили эвакуировать в детскую больницу Екатеринбурга на двух вертолетах. Еще двое взрослых пациентов будут переведены в больницы Екатеринбурга.
Напомним, причина взрыва сейчас устанавливается. Предположительно, это был взрыв газа. Однако очевидцы в толпе, собравшейся у завалов дома, говорят, якобы видели лжегазовиков, один из которых ударил по трубе. Это якобы произошло примерно за 15 минут до взрыва.