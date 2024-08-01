Пять пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле доставили в больницы

В Нижем Тагиле 1 августа в доме на улице Сибирская, 81 произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушились два подъезда. Пострадали 12 человек, шесть из них дети. Пять из них госпитализированы. Врачи занимаются оказанием помощи пострадавшим. На месте ЧП работает мобильная операционная. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.