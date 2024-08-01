В Нижнем Тагиле 120 людей, лишившихся жилья, поселят в гостинице Уралвагонзавода

Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.
— К приему людей все готово. УВЗ также поможет обеспечить проживающих горячим трехразовым питанием, — рассказал мэр Нижнего Тагила.
Кроме того, во временный пункт размещения жители Нижнего Тагила могут принести вещи и предметы первой необходимости для тех, кто пострадал в происшествии.
По уточненной информации от пресс-службы МЧС по Свердловской области, обрушились первый и второй подъезды. Первый рухнул полностью, а второй — частично. На место ЧП отправилась аэромобильная группа ГУ МЧС России по региону.
Напомним, в Нижнем Тагиле под завалами 1 августа пострадали 12 человек, шесть из них дети. Пять из них госпитализированы. Врачи занимаются оказанием помощи пострадавшим. На месте ЧП работает мобильная операционная.