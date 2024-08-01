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В Нижнем Тагиле 120 людей, лишившихся жилья, поселят в гостинице Уралвагонзавода

В Нижнем Тагиле 120 людей, лишившихся жилья из-за обвалов двух подъездов, поселят во временном пункте размещения в гостинице Уралвагонзавода «Спортивная — 1».

Источник: Telegram-канал Владислава Пинаева

Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев в своем Telegram-канале.

— К приему людей все готово. УВЗ также поможет обеспечить проживающих горячим трехразовым питанием, — рассказал мэр Нижнего Тагила.

Кроме того, во временный пункт размещения жители Нижнего Тагила могут принести вещи и предметы первой необходимости для тех, кто пострадал в происшествии.

По уточненной информации от пресс-службы МЧС по Свердловской области, обрушились первый и второй подъезды. Первый рухнул полностью, а второй — частично. На место ЧП отправилась аэромобильная группа ГУ МЧС России по региону.

Напомним, в Нижнем Тагиле под завалами 1 августа пострадали 12 человек, шесть из них дети. Пять из них госпитализированы. Врачи занимаются оказанием помощи пострадавшим. На месте ЧП работает мобильная операционная.