«Думала умру, на нас рухнула крыша»: во Владивостоке пострадали посетители водного комплекса

ЧП в первый день августа, а точнее вечер, случилось в популярном месте отдыха во Владивостоке. В водном комплексе «Акватория» обрушился потолок. Судя по съемке из здания — есть пострадавшие. В момент происшествия в здании еще были посетители.
Сейчас на Светланскую, 90, стянуты экстренные службы города. Известно, что обрушилось около 100 квадратных метров потолка на втором этаже. При этом конструкция состоит из металлических элементов.
«На нас рухнула крыша, прямо на голову».
«В результате происшествия есть пострадавшие. На место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб незамедлительно выехал заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района г. Владивостока Роман Язвенко», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры.
Как удалось выяснить редакции, госпитализировали трех человек. Но точное число пострадавших и их состояние еще уточняется.
Прокуратура проведет проверку по соблюдению требований законодательства при эксплуатации здания и безопасности услуг, оказываемых населению.