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В Тбилисском районе разберут сгоревшую часть крыши школы

В Тбилисском районе в горевшей школе работает экспертная лаборатория.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тбилисском районе разберут сгоревшую часть крыши школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В школе работают специалисты экспертной следственной лаборатории. Разбирать сгоревшую часть кровли начнут 2 августа.

«После этого будет проведена экспертиза, которая определит несущую способность перекрытия кровли. Остальные конструкции здания в пожаре не пострадали», — сказал руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

В настоящее время школа готова на 93%. Учреждение планируют достроить до конца 2024 года.

Напомним, пожар произошел вечером 31 июля. В строящейся школе в станице Тбилисской загорелась кровля. В результате ЧП никто не пострадал.

Огонь в будущем учреждении тушили несколько часов. После пожара следователи завели уголовное дело.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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