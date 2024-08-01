В Тбилисском районе разберут сгоревшую часть крыши школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В школе работают специалисты экспертной следственной лаборатории. Разбирать сгоревшую часть кровли начнут 2 августа.
«После этого будет проведена экспертиза, которая определит несущую способность перекрытия кровли. Остальные конструкции здания в пожаре не пострадали», — сказал руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.
В настоящее время школа готова на 93%. Учреждение планируют достроить до конца 2024 года.
Напомним, пожар произошел вечером 31 июля. В строящейся школе в станице Тбилисской загорелась кровля. В результате ЧП никто не пострадал.
Огонь в будущем учреждении тушили несколько часов. После пожара следователи завели уголовное дело.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе очага возгорания и точной причины пожара», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.