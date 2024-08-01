Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались.