Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались.
«По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе “Акватория”, — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.