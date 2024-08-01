Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число госпитализированных после ЧП в бане во Владивостоке выросло до восьми

После обрушения потолка в бане во Владивостоке госпитализировали восемь человек.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 авг — РИА Новости. Восемь человек, предварительно, госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, по факту возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров, сообщала ранее прокуратура. Мэрия Владивостока сообщила, что пять человек госпитализировали после обрушения потолка в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке, еще трое от госпитализации отказались.

«По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлено 8 посетителей. Следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе “Акватория”, — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС России, скорой помощи, Владивостокской городской поисково-спасательной службы и управления гражданской защиты населения, добавили в мэрии.

несчастный случай
СК