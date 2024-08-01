Большегруз смяло напополам: страшное ДТП произошло в Алматинской области

В поселке Бесагаш Талгарского района произошло жуткое ДТП. По улице Чехова вниз спускался и намеревался выехать на Талгарский тракт грузовик Shacman. На обочине стоял грузовик ЗИЛ, груженный отсевом. По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза, и он на полном ходу врезался в ЗИЛ, буквально сложив его на пополам. Далее транспортное средство снесло столб и отбойник. После чего грузовик повис над обрывом.