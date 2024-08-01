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Под Краснодаром мотоциклист врезался в припаркованную фуру и погиб

1 августа в районе станицы Старокорсунской на трассе «Краснодар — Кропоткин» произошла трагическая авария, в результате которой погиб мотоциклист.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 70-летний байкер двигался со стороны краевой столицы в направлении станицы Воронежской. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством, съехал с дороги и врезался в припаркованный большегруз.

«Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о другом смертельном инциденте на трассе «Крымск — Джигинка», где 64-летний водитель грузовика сбил 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.