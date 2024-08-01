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В Башкирии загорелась бургерная

Сегодня в Нефтекамске на проспекте Юбилейном произошел пожар в кафе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Источник: МЧС Башкирии

Пламя вспыхнуло на кухне и быстро распространилось по помещению. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.

Самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

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