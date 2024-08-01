В Башкирии загорелась бургерная

Пламя вспыхнуло на кухне и быстро распространилось по помещению. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.
Самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Сегодня в Нефтекамске на проспекте Юбилейном произошел пожар в кафе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Пламя вспыхнуло на кухне и быстро распространилось по помещению. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.
Самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.