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В Карши мужчина убил годовалого ребенка и пытался скрыть преступление

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Карши 23-летний мужчина из-за испачканной одежды убил маленькую девочку, за которой присматривала его жена. Преступление он пытался скрыть, заявив, что ребенок выпал из коляски, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, 21 июля в правоохранительные органы обратился врач областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Медик сообщил, что в тот день двое граждан доставили в больницу мертвую девочку 2023 года рождения. Врачам они сообщили, что девочка получила травмы, выпав из коляски.

Выяснилось, что накануне девочка во время обеда испачкала одежду, из-за чего ее несколько раз ударил кулаком в живот и грудь муж няни, которая присматривала за ребенком. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина отвез тело ребенка в больницу, там он сказал, что девочка умерла от того, что выпала из коляски.

Против него прокуратура города Карши возбудила уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Мужчина задержан.