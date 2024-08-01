В Карши мужчина убил годовалого ребенка и пытался скрыть преступление

Выяснилось, что накануне девочка во время обеда испачкала одежду, из-за чего ее несколько раз ударил кулаком в живот и грудь муж няни, которая присматривала за ребенком. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина отвез тело ребенка в больницу, там он сказал, что девочка умерла от того, что выпала из коляски.