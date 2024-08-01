В Карши мужчина убил годовалого ребенка и пытался скрыть преступление

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, 21 июля в правоохранительные органы обратился врач областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Медик сообщил, что в тот день двое граждан доставили в больницу мертвую девочку 2023 года рождения. Врачам они сообщили, что девочка получила травмы, выпав из коляски.
Выяснилось, что накануне девочка во время обеда испачкала одежду, из-за чего ее несколько раз ударил кулаком в живот и грудь муж няни, которая присматривала за ребенком. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина отвез тело ребенка в больницу, там он сказал, что девочка умерла от того, что выпала из коляски.
Против него прокуратура города Карши возбудила уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии). Мужчина задержан.