ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

«ВКС России по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, министерство опубликовало видеоролик с нанесением удара.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.