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ВКС России нанесли ракетный удар по позициям украинской роты ПВО

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты украинской ПВО, сообщило Минобороны.

«ВКС России по разведанным позициям ПВО был нанесен удар ракетой Х-35. В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция и до 25 боевиков ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, министерство опубликовало видеоролик с нанесением удара.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.