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Тело женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле при разборе завалов двух обрушившихся подъездов пятиэтажки спасатели извлекли тело женщины. Ранее МЧС сообщало о 12 пострадавших в результате ЧП, а госагентства писали, что под завалами могут находиться до 16 человек.

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«В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщает МЧС России.

Спасательные работы проводятся у дома по адресу: улица Сибирская, 81. Сегодня утром в одной из квартир, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушился один подъезд, а затем — еще один. Сейчас прокуратура проводит проверку, кто обслуживал газовое снабжение дома. По данным «MK», за несколько дней до взрыва в доме двое неизвестных проверяли газовые трубы.

Новость дополняется

МЧС