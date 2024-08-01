Тело женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

Спасательные работы проводятся у дома по адресу: улица Сибирская, 81. Сегодня утром в одной из квартир, по предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушился один подъезд, а затем — еще один. Сейчас прокуратура проводит проверку, кто обслуживал газовое снабжение дома. По данным «MK», за несколько дней до взрыва в доме двое неизвестных проверяли газовые трубы.