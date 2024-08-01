В Фергане вынесли приговор водителю, убившему четверых людей

Согласно материалам дела, ДТП произошло на автодороге Коканд — Мулкабад — Гулбог Пунган. 26-летний мужчина под воздействием алкоголя и медицинских препаратов потерял управление автомобилем Cobalt и сбил пять пешеходов, идущих по обочине дороги, после чего попытался скрыться с места преступления. Двое граждан погибли на месте, еще двое скончались в больнице.
Против водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Суд признал мужчину виновным, его приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами на три года.