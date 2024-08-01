Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Фергане вынесли приговор водителю, убившему четверых людей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спустя почти полгода судебных разбирательств был вынесен окончательный приговор водителю Cobalt, по чьей вине погибло четверо людей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно материалам дела, ДТП произошло на автодороге Коканд — Мулкабад — Гулбог Пунган. 26-летний мужчина под воздействием алкоголя и медицинских препаратов потерял управление автомобилем Cobalt и сбил пять пешеходов, идущих по обочине дороги, после чего попытался скрыться с места преступления. Двое граждан погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Против водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека». Суд признал мужчину виновным, его приговорили к девяти годам лишения свободы с лишением права на управление транспортными средствами на три года.