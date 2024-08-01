Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали по подозрению в коррупции

Однако, по данным собеседника издания, в середине июля прокуратура направила представление руководству МЧС с требованием уволить Сергея Симоненко по отрицательным мотивам. Ранее, в 2018 году, он был уволен в связи с достижением предельного возраста службы. Однако полковник не согласился с этим решением и через суд добился восстановления в должности.