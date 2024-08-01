Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали по подозрению в коррупции

По данным издания, полковник подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе коррупционных. Сообщается, что ранее в отношении Сергея Симоненко проводилась проверка на причастность не только к коррупции, но и к покушению на убийство, а также поджогам.
Сергей Симоненко был задержан на рабочем месте. В отношении 56-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета. Подробности дела пока не раскрываются.
В разное время Сергей Симоненко занимал должности начальника отдела технического обеспечения и заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю. После ареста главы кубанского МЧС Олега Волынкина господин Симоненко считался одним из претендентов на освободившуюся должность и исполнял обязанности руководителя ведомства.
Однако, по данным собеседника издания, в середине июля прокуратура направила представление руководству МЧС с требованием уволить Сергея Симоненко по отрицательным мотивам. Ранее, в 2018 году, он был уволен в связи с достижением предельного возраста службы. Однако полковник не согласился с этим решением и через суд добился восстановления в должности.