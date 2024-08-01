Родные от горя теряли сознание: как в Нижнем Тагиле спасали людей из-под завалов дома

По изломанным серым обломкам бетона, которые недавно были чьей-то комнатой, бегает золотистый ретривер. За ним напряженно наблюдают десятки людей — спасатели, силовики, просто жители соседних домов. Наблюдаем и мы. Объявлена минута тишины. Где-то из-под обломков доносятся человеческие стоны. Счет идет на минуты. Надо найти.
Утром в четверг, 1 августа, на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. Что-то взорвалось где-то на третьем этаже, и дом сложился. Спасательная операция продолжалась весь следующий день.
МАТЕРИ СОДРОГАЛИСЬ ОТ СЛЕЗ.
Еще немного и спецтехника снова начинает лязгать, бетон крошиться, а мужчины в спецформе проникать в карманы, образованные изломанными стенами. Где-то в них заперты люди. Несколько напряженных мгновений и вот на носилках выносят женщину. Она в сознании. Спасатели выстроились цепочкой и бережно передают носилки с женщиной из рук в руки — к машине скорой помощи. Выводят под руки и почти нагого 13-летнего мальчика с исцарапанными в кровь плечами.
По новостным лентам разлетается сообщение, что количество пострадавших увеличилось до 12. А в толпе перешептываются:
— Еще много там.
Бабушка в коричневом пальто, стоящая в толпе, глядя на руины, начинает креститься. Ей подносят стул.
— Посидите. Посидите. Вам надо! — говорит молодой человек. Бабушка отказывается. Не отводит глаз от дома. Крестится.
Пожарный, забравшись на мрачную серую гору, садится на корточки, снимает шлем — чтобы лучше слышно было.
— Тихо! Не шевелитесь парни, — говорит он товарищам за спиной и затем кричит в глубину завала. — Есть кто?
Вскоре совсем маленького мальчика пожарный выносит, держа на руках. Врачи скорой укутывают его в блестящее, словно фольга, спасательное одеяло.
Новостей о погибших долго нет. Но это не вселяет надежду в тех, чьи родственники все еще под завалами и чья судьба еще не известна. Женщина в спортивной футболке с большой цифрой «77» содрогается от рыданий. Неподалеку плачет мать, которая недавно узнала, что ее младший сын пошел в гости к другу — как раз в этом доме.
— Зачем ты отпустил брата в гости, зачем, — кричит она в истерике старшему сыну, задыхаясь от слез.
Опустошенно смотрит на работу спасателей отец, чья дочь была внутри с подругой. У некоторых нервы не выдерживают. Журналистов с камерами много. Одна из женщин пытается выплеснуть на них злобу — едва ли не бросает бутылкой. Но только окатывает водой из нее:
— Уходите! Вы зачем снимаете это? У людей горе, а они снимают.
В толпе разносится крик «Пропустите медика!». Одна из женщин потеряла сознание.
ВИНОВАТЫ ЛЖЕГАЗОВИКИ?
Пока идет тревожное ожидание, снова и снова слышим от очевидцев, как они узнали о взрыве.
— Мы как раз подъезжали к дому. Страшный хлопок был. Я в армии служил, так звук — будто снаряд разорвался, — поделился Николай. — Все полетело: пластиковые окна, подъездные двери. Было облако пыли от бетона. Люди стали кричать и звать на помощь.
— Я шел постригаться, услышал хлопок. Затряслась земля под ногами. Увидел, что уже дом упал, — рассказал Егор. — Бегали два мальчика. У одного что-то с щекой было — кровь шла. У второго осколок из головы торчал. Очень много людей кричало в этот момент. Говорят, лжегазовики какие-то ходили и ударили по трубе.
Об этих лжегазовиках потом весь день ходили слухи. Уж не они ли во всем виноваты? Нам удалось найти женщину, которая и рассказала, как было дело на самом деле. Подозрительные люди, которых приняли за лжегазовиков действительно были. Но заметили их в одном из соседних домов.
— В подъезде дома я сначала увидела высокого незнакомого мужчину. Он был в камуфляжной одежде. Спросила, что он тут делает. Объяснил, что ждет человека, — рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина Крестьянинова. — Потом я спускалась с лестницы, видела, что он общался с другим мужчиной. У того, что был пониже, под глазом был виден синяк. Затем они вышли из подъезда. Через несколько минут я услышала, как кто-то снова вошел в подъезд и ударил по газовой трубе. А минут через 20 после этого был слышен взрыв в соседнем доме.
— Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, — сообщают в СУ СКР по Свердловской области.
ПРИ ВЗРЫВЕ ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА.
К небольшой гостинице «Спортивная-1», что неподалеку от рухнувшего дома идут люди с большими сумками. Несут помощь. Гигиенические средства, одежду. Именно здесь находится пункт временного размещения. Одна из комнат уже наполовину забита вещами для пострадавших.
— Временный пункт размещения в гостинице Уралвагонзавода «Спортивная — 1» готов принять 120 человек, лишившихся крова, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — УВЗ также поможет обеспечить проживающих горячим трехразовым питанием.
Тем временем на месте обрушения дома продолжаются спасательные работы. И вскоре по толпе наблюдателей разносится вздох — спасатели достали молодую женщину. Она мертва.
Люди плачут. Многие потеряли родной дом и все, что у них было. Место ЧП к этому моменту уже перекрыто специальной лентой — полиция не пускает никого за ограждение. Один мужчина попытался пролезть, но его тут же вытолкнули обратно.
В домах вокруг многие окна разбиты. Стекла до самого вечера продолжают осыпаться вниз. Люди буквально ходят по осколкам. Машины, покрытые бетонной пылью, спасатели руками отталкивают подальше во двор, чтобы спецтехнике было проще подобраться к месту ЧП.
Под вечер на улице становится холодно. Но в толпе многие стоят кто в одной майке, кто в тапочках. Любопытные дети забираются на газовые трубы, тянущиеся по стенам домов. Хотят быть повыше, чтобы все видеть.
— Тебе что одного подъезда мало? А ну слезай с трубы! — кричит девочке жительница подъезда.
А спасатели в этот момент достают из-под завалов еще одного пострадавшего. На этот раз кота. Его передают в руки хозяйке, жительнице четвертого этажа во втором подъезде.
— Я была на работе. Кот мой Персик выжил чудом, — рассказала Наталья. — У него лапы переломаны, повезу на рентген.
На улице начинает темнеть. Спасательные работы продолжаются.