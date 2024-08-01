Родные от горя теряли сознание: как в Нижнем Тагиле спасали людей из-под завалов дома

— В подъезде дома я сначала увидела высокого незнакомого мужчину. Он был в камуфляжной одежде. Спросила, что он тут делает. Объяснил, что ждет человека, — рассказала «КП-Екатеринбург» Валентина Крестьянинова. — Потом я спускалась с лестницы, видела, что он общался с другим мужчиной. У того, что был пониже, под глазом был виден синяк. Затем они вышли из подъезда. Через несколько минут я услышала, как кто-то снова вошел в подъезд и ударил по газовой трубе. А минут через 20 после этого был слышен взрыв в соседнем доме.