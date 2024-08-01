В северной промзоне Омска случилось возгорание

Вечером в четверг 1 августа на севере Омска на территории одного из промышленных предприятий началось возгорание.
«В Нефтяниках действительно происходит ЧП на территории одного из предприятий. В данный момент задействованы силы этого предприятия и силы МЧС».
В управлении ФСБ России по Омской области отмечают, что причиной происшествия была не диверсия или умышленный поджог. Официальный комментарий в ведомстве обещают дать утром.
Upd (22:30): возгорание ликвидировано, сообщают в пресс-службе Омского нефтезавода.