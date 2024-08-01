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В северной промзоне Омска случилось возгорание

По последней информации, это не диверсия и не умышленный поджог.

Вечером в четверг 1 августа на севере Омска на территории одного из промышленных предприятий началось возгорание.

Огнём охвачена территория площадью около трёхсот квадратных метров, сообщает телеграм-канал «112». Факт возгорания подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по Омской области:

«В Нефтяниках действительно происходит ЧП на территории одного из предприятий. В данный момент задействованы силы этого предприятия и силы МЧС».

В управлении ФСБ России по Омской области отмечают, что причиной происшествия была не диверсия или умышленный поджог. Официальный комментарий в ведомстве обещают дать утром.

Upd (22:30): возгорание ликвидировано, сообщают в пресс-службе Омского нефтезавода.

пожары