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Число погибших при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до двух

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до двух, из-под завалов извлекли тело погибшей женщины.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины. Итого погибли два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сказали в пресс-службе.

МЧС