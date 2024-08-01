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Количество погибших при обрушении подъездов в Нижнем Тагиле выросло до двух

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали тело второго погибшего.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле выросло число жертв обрушения двух подъездов. В 21.20 спасатели вынесли на носилках тело второго погибшего человека.

— В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели МЧС России извлекли еще одну погибшую, — сообщают в МЧС России. — Всего, к сожалению, погибли двое. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в половине восьмого вечера спасатели извлекли из-под обломков тело молодой женщины. Всего по данным МЧС при обрушении пострадали 12 человек. Их достали из-под завалов и передали в руки медиков.

— В Нижний Тагил прибыла дополнительная группировка специалистов МЧС России. Оперативная группа центрального аппарата и спасатели отряда «Центроспас» оценят обстановку и помогут разбирать завалы, — сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего на месте ЧП работает больше 450 специалистов МЧС. Задействовано 75 единиц техники.

МЧС