Адскую пробку вызвало ДТП с шестью машинами в Волгограде

В Волгограде вечером в четверг, 1 августа, огромная пробка образовалась на мосту на Третьей Продольной в районе пересечения с улицей Ангарской. Здесь произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Среди них — многотонные грузовики, которые в результате перекрыли почти все полосы для движения. Пострадавших в результате аварии нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, это случилось около 16 часов, и еще долгое время на путепроводе движение практически стояло. Экипажи Госавтоинспекции поспешили на место ДТП оформлять протоколы, чтобы поскорее разгрузить дорогу. Волгоградцам советуют выбирать другие маршруты до полного освобождения проезжей части от участников аварии.