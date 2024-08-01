Адскую пробку вызвало ДТП с шестью машинами в Волгограде

В Волгограде вечером в четверг, 1 августа, огромная пробка образовалась на мосту на Третьей Продольной в районе пересечения с улицей Ангарской. Здесь произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. Среди них — многотонные грузовики, которые в результате перекрыли почти все полосы для движения. Пострадавших в результате аварии нет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.