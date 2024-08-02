Под Ростовом в ДТП пострадали восемь человек

По предварительной информации, водитель автобуса с маршрутом «Ростов — Новочеркасск» двигался через поселок Большой Лог. В какой-то момент на повороте улицы в него на всей скорости врезался грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 35-летний мужчина. От сильного удара автобус вынесло в кювет. Бетономешалка опрокинулась на бок посреди дороги.