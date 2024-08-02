Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь

Он отметил, что сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет и попросил жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
По предварительной информации, силы ПВО сбили уже больше четырех воздушных целей.
До этого он сообщал о работе ПВО в городе, а также предупреждал о баллистической угрозе.
Двумя часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой.