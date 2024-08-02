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Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет и попросил жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

По предварительной информации, силы ПВО сбили уже больше четырех воздушных целей.

До этого он сообщал о работе ПВО в городе, а также предупреждал о баллистической угрозе.

Двумя часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность. Он подчеркнул, что местным жителям, которые находятся дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной или кладовой.