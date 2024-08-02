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Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле тело еще одного погибшего

МЧС России продолжают проводить спасательную операцию в Нижнем Тагиле. Актуальную информацию сообщили представители ведомства в Telegram-канале.

В ночь на 2 августа спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Всего количество погибших выросло до трех.

«Поисково-спасательные работы продолжаются», — указано в сообщении.

Причиной обрушения стал взрыв газа без последующего горения в пятиэтажном многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали более 15 человек.

Ранее сообщалось, что власти окажут пострадавшим помощь. Единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей получат те пострадавшие, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч — при легком вреде здоровью.

МЧС