Спасатели извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле тело еще одного погибшего

В ночь на 2 августа спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека. Всего количество погибших выросло до трех.
«Поисково-спасательные работы продолжаются», — указано в сообщении.
Причиной обрушения стал взрыв газа без последующего горения в пятиэтажном многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали более 15 человек.
Ранее сообщалось, что власти окажут пострадавшим помощь. Единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей получат те пострадавшие, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч — при легком вреде здоровью.