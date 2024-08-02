Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.
Ранее из-под завалов извлекли живым мужчину.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.