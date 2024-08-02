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Число погибших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до четырех

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего, сообщает МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Ранее из-под завалов извлекли живым мужчину.

Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Как сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, 10 человек госпитализированы, состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В Дзержинском районе после происшествия ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.