После обрушения крыши в «Акватории» во Владивостоке выяснилось, что здание было проблемным

По сообщениям администрации Владивостока и очевидцев, вечером произошло обрушение крыши на −2 этаже комплекса, там находятся небольшие бассейны и в дневное время именно там бывает очень много детей. На головы отдыхающим рухнули декоративные элементы, судя по видео с места ЧП, как минимум один пострадавший жаловался на сотрясение мозга, другой говорил, что плита прижала его, и он не сразу смог выбраться из воды.