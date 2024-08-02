После обрушения крыши в «Акватории» во Владивостоке выяснилось, что здание было проблемным

«По данным министерства здравоохранения Приморья, в ЧП, произошедшем в оздоровительном комплексе во Владивостоке, пострадало 9 человек, среди них детей нет», — сообщили утром в пятницу в правительстве Приморского края.
Один пострадавший госпитализирован — состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Остальные восемь отправлены на амбулаторное лечение.
По сообщениям администрации Владивостока и очевидцев, вечером произошло обрушение крыши на −2 этаже комплекса, там находятся небольшие бассейны и в дневное время именно там бывает очень много детей. На головы отдыхающим рухнули декоративные элементы, судя по видео с места ЧП, как минимум один пострадавший жаловался на сотрясение мозга, другой говорил, что плита прижала его, и он не сразу смог выбраться из воды.
Что известно о комплексе «Акватория», в котором рухнул потолок.
Здание на Дальзаводе сдали в эксплуатацию в 2018 году. Изначально здание должно было стать 18-этажным, однако годы споров с администрацией Владивостока сделали свое дело — здание относительно не выделяется на фоне исторических зданий.
Много лет назад на месте «Акватории» был небольшой сквер. Разрешение на строительство компания, которая связана со скандальным застройщиком Борисом Поздняковым, получила за 15 лет до сдачи объекта.
Дальше началась долгая и сложная история с разными компаниями, которые в итоге так или иначе связаны с именем главы ГК «Эскадра» Борисом Поздняковым. Его, напомним, заочно арестовали весной 2023 года — сам Поздяков уехал в затяжной «отпуск» за границу. Дело связано с махинацией с земельными участками во Владивостоке и началось после многочисленных арестов сотрудников администрации Владивостока.
Итак, земельный участок в районе Дальзавода принадлежит компании «ВладРитейл» с 2005 года. Она же объект и строила.
Но перед тем, как строительство началось, было много скандалов и даже митингов. Жители центра Владивостока требовали оставить им небольшой сквер, а мэрия была против высотного здания в историческом центре. Разрешение на строительство нежилого здания компания получила в 2003 году, в 2008 году его отменил глава города Игорь Пушкарев, а в 2011 году суд обязал администрацию все же дать разрешение на строительство здания.
В 2013 году представитель застройщика «Регион-1» (до 2016 года принадлежал Борису и Виктору Поздняковым) обещал на градостроительном совете в мэрии, что здание будет не выше трех этажей со стороны Светланской. Хотя были и другие проекты — в 8 и даже 18 этажей. Их не пропустила администрация.
Как пишет Vl.ru, только в 2024 году комплекс «Акватория» проверяли несколько раз. Был Росздравнадзор с плановой проверкой и профилактическим визитом. Были проверки со стороны Управления министерства по делам ГО и ЧС. В 2023 году после проверки Роспотребнадзора компания получила предостережение о возможных нарушениях обязательных требований к качеству воды в бассейнах.
Напомним, в Приморье идет расследование нескольких уголовных дел, связанных с земельными вопросами. Фигуранты — сотрудники муниципальных администраций.