Губернатор Севастополя сообщил о падении суббоеприпасов сбитой ATACMS на улицы

Часть проспекта оцеплена. «На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты — возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне», — написал господин Развожаев в Telegram.