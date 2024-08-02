Губернатор Севастополя сообщил о падении суббоеприпасов сбитой ATACMS на улицы

Часть проспекта оцеплена. «На дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS. Сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты — возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне», — написал господин Развожаев в Telegram.
Воздушная тревога действует в Севастополе примерно с полвторого ночи. Угроза атаки БПЛА сохраняется. Обломки сбитых воздушных целей упали на нескольких улицах города. В одном месте оборвана линия электропередачи. По предварительной информации, сбитые цели «были начинены поражающими металлическими элементами».