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Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Следователи задержали главного инженера банного комплекса «Акватория» во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает региональное СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них госпитализирован.

«Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела об обрушении потолка в банном комплексе “Акватория” задержан главный инженер комплекса Игорь Черемисин (пункт “в” части 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, «не обеспечил должной соответствующей организации». В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеокадры с камер видеонаблюдения, документацию.

СК направило в суд ходатайство об заключении под стражу инженера.

СК