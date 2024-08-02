Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди

По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, «не обеспечил должной соответствующей организации». В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести.