Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди

В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них госпитализирован.
«Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела об обрушении потолка в банном комплексе “Акватория” задержан главный инженер комплекса Игорь Черемисин (пункт “в” части 2 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, «не обеспечил должной соответствующей организации». В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеокадры с камер видеонаблюдения, документацию.
СК направило в суд ходатайство об заключении под стражу инженера.