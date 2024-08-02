Семьям погибших после взрыва дома в Нижнем Тагиле выплатят 1,5 миллиона рублей

«Выплату в размере 600 тыс. руб. направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего», — говорится в заявлении.