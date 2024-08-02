Семьям погибших после взрыва дома в Нижнем Тагиле выплатят 1,5 миллиона рублей

За получение тяжкого вреда от губернатора полагается 600 тысяч рублей.
«Выплату в размере 600 тыс. руб. направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью. Семьи, потерявшие своих близких, получат по 1,5 млн за каждого погибшего», — говорится в заявлении.
Ранее URA.RU писало о том, что Куйвашев направил более 240 млн руб. на помощь пострадавшим при обрушении части дома в Нижнем Тагиле. На расселение жителей дома будет потрачено 230 млн руб.