Выполняя в круглосуточном режиме боевые задачи по уничтожению разведывательных и ударных дронов украинской армии, российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) используют различную военную технику, в том числе 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23, а также переносные зенитные комплексы (ЗК) «Игла» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10».
«Взаимодействуем мы со “Стрелой-10”. В паре у нас работают ЗУ-23 и пулемет: визуально обнаруживаем цель и работаем на поражение. У нас есть и другие подразделения: расчет “Стрелы-10” и наши расчеты, которые расположены [на расстоянии]. Все мы поддерживаем связь [между собой], работаем вместе. Когда цель уходит, передаем [другим расчетам], что [к ним направляется с определенного направления] беспилотник или дрон-камикадзе», ― заявил старший расчета с позывным Татарин.
Отмечается, что для обезвреживания летящих на низкой высоте воздушных целей российские военнослужащие применяют пулеметные расчеты и стрелковое оружие.
Благодаря грамотно организованному процессу по устранению воздушных целей зенитчики Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и оставляя технику в целости. Как отметили в российском оборонном ведомстве, на счету каждого подразделения насчитываются десятки уничтоженных украинских беспилотников.
Ранее, 27 июля, Минобороны России показало, как расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Восток» уничтожили три БПЛА самолетного типа ВСУ на южнодонецком направлении.
До этого, 14 июля, зенитчики Восточного военного округа рассказали «Известиям» о том, как противник терпит одно поражение за другим. Они круглосуточно находятся на переднем крае противовоздушной обороны, активно подавляя средства ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.