Зенитчики уничтожили разведывательный дрон ВСУ на авдеевском направлении

«Взаимодействуем мы со “Стрелой-10”. В паре у нас работают ЗУ-23 и пулемет: визуально обнаруживаем цель и работаем на поражение. У нас есть и другие подразделения: расчет “Стрелы-10” и наши расчеты, которые расположены [на расстоянии]. Все мы поддерживаем связь [между собой], работаем вместе. Когда цель уходит, передаем [другим расчетам], что [к ним направляется с определенного направления] беспилотник или дрон-камикадзе», ― заявил старший расчета с позывным Татарин.