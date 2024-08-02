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Зенитчики уничтожили разведывательный дрон ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Центр» ликвидировали разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило обеспечить подразделения Армии России воздушным прикрытием на авдеевском направлении. Об этом 2 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Выполняя в круглосуточном режиме боевые задачи по уничтожению разведывательных и ударных дронов украинской армии, российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) используют различную военную технику, в том числе 23-миллиметровые зенитные установки ЗУ-23, а также переносные зенитные комплексы (ЗК) «Игла» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10».

«Взаимодействуем мы со “Стрелой-10”. В паре у нас работают ЗУ-23 и пулемет: визуально обнаруживаем цель и работаем на поражение. У нас есть и другие подразделения: расчет “Стрелы-10” и наши расчеты, которые расположены [на расстоянии]. Все мы поддерживаем связь [между собой], работаем вместе. Когда цель уходит, передаем [другим расчетам], что [к ним направляется с определенного направления] беспилотник или дрон-камикадзе», ― заявил старший расчета с позывным Татарин.

Отмечается, что для обезвреживания летящих на низкой высоте воздушных целей российские военнослужащие применяют пулеметные расчеты и стрелковое оружие.

Благодаря грамотно организованному процессу по устранению воздушных целей зенитчики Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, сохраняя жизни личного состава и оставляя технику в целости. Как отметили в российском оборонном ведомстве, на счету каждого подразделения насчитываются десятки уничтоженных украинских беспилотников.

Ранее, 27 июля, Минобороны России показало, как расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Восток» уничтожили три БПЛА самолетного типа ВСУ на южнодонецком направлении.

До этого, 14 июля, зенитчики Восточного военного округа рассказали «Известиям» о том, как противник терпит одно поражение за другим. Они круглосуточно находятся на переднем крае противовоздушной обороны, активно подавляя средства ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.