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Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва «опорников» ВСУ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские бойцы, участвовавшие в штурме Урожайного, неоднократно применяли переделанные противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов противника, сообщило в пятницу Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе штурмовых действий населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск “Восток” из Бурятии неоднократно применяли способ подрыва опорных пунктов противника при помощи переделанных противотанковых мин ТМ-62», — говорится в сообщении.

Как пояснил стрелок с позывным «Белый», слова которого приводит министерство, мины дорабатывались самостоятельно следующим образом: выкручивался детонатор, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором.

«Потом у нас было буквально семь секунд с момента, как закинули, до детонации», — рассказал боец.

По его словам, эффект от заброшенной в сооружение мины гораздо выше, чем от гранаты. Этот способ позволил гарантированно выводить противника из строя за счет мощного взрыва, который не выдерживали переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы, пояснили в Минобороны.

Об освобождении Урожайного российское военное ведомство сообщило 14 июля.

ТМ-62 — советская противотанковая мина, оснащена взрывчаткой массой до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.