Российские бойцы научились применять мины ТМ-62 для подрыва «опорников» ВСУ

По его словам, эффект от заброшенной в сооружение мины гораздо выше, чем от гранаты. Этот способ позволил гарантированно выводить противника из строя за счет мощного взрыва, который не выдерживали переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы, пояснили в Минобороны.