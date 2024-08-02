Пьяный лихач попал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

В ночь на первое августа лихач из Эхирит-Булагатского района устроил гонки с полицейскими. Водитель японской иномарки не реагировал на просьбы инспекторов прекратить движение. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области мужчина оказался пьян.
— При патрулировании улицы Ленина экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль «Тойота Камри», водитель которого стал подозрительно вести себя при виде дорожных полицейских. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, став на высокой скорости уезжать по направлению к автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», — поделились оперативники.
Чтобы уйти от погони, 32-летний автовладелец выключил фары. Правда, через несколько минут решение обернулось не в его пользу и авто вылетело с проезжей части и врезалось в дорожный знак.
Стоит отметить, что процедура освидетельствования подтвердила алкогольное опьянение. На гонщика было составлено три протокола. Теперь он ожидает суда, на котором будет принято решение о судьбе его водительского удостоверения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме приступили к строительству многоквартирного дома для переселенцев. Параллельно в городе возводят еще три таких строения.