Пьяный лихач попал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

— При патрулировании улицы Ленина экипаж дорожно-патрульной службы заметил автомобиль «Тойота Камри», водитель которого стал подозрительно вести себя при виде дорожных полицейских. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал, став на высокой скорости уезжать по направлению к автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово», — поделились оперативники.