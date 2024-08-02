В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с каршерингом в Бердске

1 августа 2024 года около 20:00 в городе Бердск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля Volkswagen 1994 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения. Инцидент произошел напротив дома № 21 по улице Ленина, после чего Volkswagen совершил наезд на столб.