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В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с каршерингом в Бердске

Инцидент произошел напротив дома № 21 по улице Ленина, после чего Volkswagen совершил наезд на столб.

Источник: Соцсети

1 августа 2024 года около 20:00 в городе Бердск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель каршерингового автомобиля Volkswagen 1994 года рождения столкнулся с автомобилем Toyota, за рулем которого находился водитель 1989 года рождения. Инцидент произошел напротив дома № 21 по улице Ленина, после чего Volkswagen совершил наезд на столб.

В результате аварии водитель Volkswagen и его пассажир, также 1994 года рождения, были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются.