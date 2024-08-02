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Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Винатье* утверждал, что не будет работать на организацию и не будет собирать сведения в случае смягчения ему меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.

В среду Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье* до 5 сентября. Он и его защитники настаивали на домашнем аресте.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации».

ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.

Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.