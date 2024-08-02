Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога» и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.