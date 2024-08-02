Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России

«Винатье* утверждал, что не будет работать на организацию и не будет собирать сведения в случае смягчения ему меры пресечения», — рассказал собеседник агентства.
В среду Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье* до 5 сентября. Он и его защитники настаивали на домашнем аресте.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения «в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации».
ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.