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Фальшивые правоохранители обманули женщину в Хабаровске

Жительница Хабаровска лишилась 160 тысяч рублей из-за телефонного обмана.

Источник: Ramsés Cervantes/CC0

В Хабаровске в полицию обратилась жительница Кировского района, работающая в медицинской сфере. Об этом сообщает «АиФ-Дальинформ».

Женщина рассказала, что на её мобильный телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, занимающихся финансовыми проблемами. Мошенница сообщила, что якобы произошла утечка персональных данных, и чтобы предотвратить кражу средств с её банковского счета, необходимо перевести деньги на «безопасный» счет, следуя определённым инструкциям.

Доверившись словам мошенницы, потерпевшая отправилась в торговый центр и через банкомат перевела на указанный счет 160 тысяч рублей. Позднее женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщил Врио начальника УВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.

Полицейские проводят расследование, направленное на установление личности мошенницы и возвращение похищенных средств.

Граждан призывают быть более бдительными и не доверять сомнительным звонкам, а в случае подозрительных ситуаций сразу обращаться в правоохранительные органы.