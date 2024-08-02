Фальшивые правоохранители обманули женщину в Хабаровске

Женщина рассказала, что на её мобильный телефон позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, занимающихся финансовыми проблемами. Мошенница сообщила, что якобы произошла утечка персональных данных, и чтобы предотвратить кражу средств с её банковского счета, необходимо перевести деньги на «безопасный» счет, следуя определённым инструкциям.