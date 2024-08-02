ВСУ атаковали дронами гражданских во время эвакуации в ДНР

«Тогда мы еще не знали, что русские уже зашли в село. Сосед мой прибегает и говорит: “Всё, русские уже здесь <…> мне сказали, завтра в восемь вечера мы выходим”. В восемь вечера мы вышли, нам сказали идти за дроном, он нас выведет. Там есть танк подбитый, а за танком — тропа. Мы почти дошли до танка, и вот первый взрыв. Это был миномет или что-то похожее. Потом мы уже слышим — летит этот камикадзе (дрон) за нами. Я увидел — под танком нора вырытая, крикнул всем нырять сюда, потому что сейчас FPV ударит, и нам — хана. Мы втроем под этот танк нырнули, а FPV-дрон ударил в танк. Меня слегка, наверное, контузило. Потом в посадку перебежали. Тогда следующий прилетел. Потом, когда ребята русские начали стрелять, мы уже поняли, что это по украинскому дрону стреляют. Тогда мы уже из посадки и вышли. И уже нас русский дрон начал дальше по тропе сопровождать до самого Соледара», — вспоминает эвакуировавшийся житель села, пожелавший остаться неназванным.