Следствие проводит 13 экспертиз по делу о взятке замглавы МВД Дагестана

Кроме того, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен «стал уклониться от взятых на себя обязательств», высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование «по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата» средств.