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Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу многоэтажки в Севастополе

В Севастополе эвакуировали жильцов девятиэтажного дома на улице Симонка. Фугасная часть дальнобойной ракеты ATACMS американского производства пробила крышу здания и застряла на техническом этаже, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения. После того, как спецслужбы закончат работы, — все смогут вернуться домой», — написал Развожаев в Telegram.

Севастополь подвергся атаке с использованием ракет и беспилотников в ночь на 2 августа. Сигнал воздушной тревоги звучал до утра. Над городом сбиты несколько воздушных целей. Обломки ракет и беспилотников упали на несколько улиц города. В районе проспекта Генерала Острякова на дороге оказалось «много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS». По предварительной информации, никто не пострадал.