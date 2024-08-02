Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу многоэтажки в Севастополе

Севастополь подвергся атаке с использованием ракет и беспилотников в ночь на 2 августа. Сигнал воздушной тревоги звучал до утра. Над городом сбиты несколько воздушных целей. Обломки ракет и беспилотников упали на несколько улиц города. В районе проспекта Генерала Острякова на дороге оказалось «много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS». По предварительной информации, никто не пострадал.