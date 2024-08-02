Российский боец рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Дрон, отметил он, используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.

«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама “Яга” становится почти бесшумной», — рассказал боец.

Кроме того, добавляет он, на такой дрон вешают банки из-под энергетиков, начиненные взрывчаткой и поражающими элементами, — «для целей поменьше».

«Бабой-ягой» российские военные прозвали тяжелые сельскохозяйственные дроны, которые ВСУ адаптировали для военных целей. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета. Кроме того, иногда «Бабу-ягу», по словам военных, используют в качестве носителя для одного или нескольких легких дронов-камикадзе. Украинские войска применяют «Ягу» с лета 2022-го.